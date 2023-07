Dans la Maison des Parents

Quand on a un enfant à l’hôpital, que ce soit pour une urgence ou une longue maladie, c’est toute la vie de la famille qui est chamboulée. Pour accompagner ces familles, il existe des lieux de vie juste à côté de l’hôpital pour permettre aux parents et aux enfants de rester unis durant toute l’hospitalisation.Dans une série documentaire inédite, des podcasteur.se.s d'horizons différents vous ouvrent les portes de ces maisons pas comme les autres. Ils sont partis à la rencontre des équipes, familles, bénévoles, soignants pour recueillir leurs témoignages. Ils nous racontent, avec leurs regards et leurs sensibilités, ces moments de vie si particuliers, les liens qui se nouent et l'importance d'avoir un lieu à soi quand la vie ne se passe pas tout à fait comme prévue.Partez à la découverte des Maisons de parents et de la Parenthèse de la Fondation Ronald McDonald. Avec les équipes de Maintenant Vous Savez, Miroir Miroir, Love Story, Plan Culinaire, Emotions, Pile le podcast, Soyez sympa rejouez, A bientôt de te revoir, La Matrescence.

